Son dakika - Galatasaray'da yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yeni transferler Yedlin ve Mostafa Mohamed’i ilk 11’de saha sürecek. Sahaya çıkacak 10 kişiyi kafasında şekillendiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, 11. isim için Arda, Emre Kılınç ve Etebo arasında bir seçim yapacağı belirtildi. Derbinin son hazırlıklarını dün Florya’da gerçekleştiren Cim-Bom, bugünkü idmanın sonrasında yine kampa girmeyecek.

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