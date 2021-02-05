05.02.2021 - 07:00 |
Son dakika - Galatasaray'da yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!
Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yeni transferler Yedlin ve Mostafa Mohamed’i ilk 11’de saha sürecek
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yeni transferler Yedlin ve Mostafa Mohamed’i ilk 11’de saha sürecek. Sahaya çıkacak 10 kişiyi kafasında şekillendiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, 11. isim için Arda, Emre Kılınç ve Etebo arasında bir seçim yapacağı belirtildi. Derbinin son hazırlıklarını dün Florya’da gerçekleştiren Cim-Bom, bugünkü idmanın sonrasında yine kampa girmeyecek.
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