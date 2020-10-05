Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao’ya tepki gösterdi. Günay’ın, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” dediği duyuldu.

Arka kapıdan çıktılar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz’e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Albayrak ile Günay, arka kapıdan çıkarak stattan uzaklaştılar.