Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!
05.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao’ya tepki gösterdi.

ABONE OL

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao’ya tepki gösterdi. Günay’ın, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” dediği duyuldu.

Arka kapıdan çıktılar
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz’e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Albayrak ile Günay, arka kapıdan çıkarak stattan uzaklaştılar.

Son dakika | Galatasarayda Yusuf Günaydan Falcaoya tepki

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki tüm transferleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Son dakika | Galatasarayda Yusuf Günaydan Falcaoya tepki

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açıkladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kemer’de golf şöleni
    Kemer’de golf şöleni
  2. Son dakika | Fenerbahçe'de forvete sürpriz Kemal Ademi!
    Son dakika | Fenerbahçe'de forvete sürpriz Kemal Ademi!
  3. Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo’da mutlu son
    Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo’da mutlu son
  4. Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı
    Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı
  5. Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!
    Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...

Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...

Erol Bulut'tan takıma uyarı! "Bedeli ağır olabilirdi"

Erol Bulut'tan takıma uyarı! "Bedeli ağır olabilirdi"

Sıradaki Haber