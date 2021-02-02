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02.02.2021 - 00:04 | | AA

Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarlara geleceğe yönelik mesaj verdi.

Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarlara geleceğe yönelik mesaj verdi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferlerle ilgili, "Başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve hocamızla kenetlenerek Galatasaray'ımız adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdik. Güzel günler bizi bekliyor, iyi ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

 Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, Gedson Fernandes ve Halil İbrahim Dervişoğlu ile güçlendirdi.

Son dakika - Galatasarayda Yusuf Günaydan taraftarlara mesaj

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