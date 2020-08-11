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11.08.2020 - 14:15 |

Son dakika | Galatasaray'dan 40 milyonluk sponsorluk anlaşması...

Galatasaray Kulübü, SIXT rent a car ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, "Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın bir tutar ile forma göğüs sponsorumuz oldu. Galatasaray ve Türk futbolu adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika | Galatasaray'dan 40 milyonluk sponsorluk anlaşması...
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Galatasaray Kulübü SIXT rent a car ile forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı.

Son dakika | Galatasaraydan 40 milyonluk sponsorluk anlaşması...

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri: "Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın bir tutar ile forma göğüs sponsorumuz oldu. Galatasaray ve Türk futbolu adına kendilerine teşekkür ediyorum. Biz ne derece SIXT'i desteklersek onlar da bizi destekler. Camia kendini göstermeli. Sıra bizde. Allah utandırmasın.'

'Transfer bitmez' 

Transfer bitmez. 4 Ağustos'ta başlayıp 4 Ekim'de bitiyor. Taraftarımız açıklayın diyor. 4 Ekim'e kadar 2 ay var. Limitlerimiz için, kurallara yasalara uygun olarak G.Saray çıkarları doğrultusunda gerek satış gerek alış anlamında yaparız. Öncelikle camianın çıkarları. Ahlaki boyutlar da önemli. Ona da bakıyoruz. 

Limit artırımı konusu

'Limit artırımına neden karşı çıktınız' sorusuna Başkan Cengiz şu cevabı verdi: "Bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit var. Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Biz bu kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Yanlışsa düzeltin. Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, onu düzeltin. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım dedim. Oyun oynanırken, kuralı değiştirirseniz kuralların kıymet-i harbiyesi kalmaz. 

 

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