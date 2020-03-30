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30.03.2020 - 10:30 |

Son dakika | Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim açıklaması

Corona virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için sarı kırmızılı ekip bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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