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11.11.2020 - 08:33 | | Takvim

Son dakika | Galatasaray'dan Ahmed Musa atağı! Terim istedi...

Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim’in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

Son dakika | Galatasaray'dan Ahmed Musa atağı! Terim istedi...
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Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

MENAJERİNDEN RANDEVU ALINDI

Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.

BÜYÜK GÜÇ KATACAK KALİTEDE

Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.

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