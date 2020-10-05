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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan Ahmet Çalık açıklaması!
05.10.2020 - 18:43 |

Son dakika | Galatasaray'dan Ahmet Çalık açıklaması!

Galatasaray, sözleşme fesih bedeli olarak Ahmet Çalık'ın kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyeceğini açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'dan Ahmet Çalık açıklaması!
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Galatasaray, sözleşme fesih bedeli olarak Ahmet Çalık'ın kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyeceğini açıkladı.

"Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

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