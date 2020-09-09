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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da!
09.09.2020 - 15:17 |

Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da!

Galatasaray, tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı. Büyük, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da!
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İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yeni adresi Malatyaspor!

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile yeniden anlaştı. İşte resmi siteden yapılan açıklama;

'YUVANA HOŞ GELDİN Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır.'

 

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