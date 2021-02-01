Son dakika - Galatasaray'dan Boupendza bombası! Teklif yapıldı...



Galatasaray, transferin son gününe gelinirken, sürpriz bir teklif yaptı. Ara transfer döneminde Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi forvet oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor’un golcüsü Boupendza için teklif yaptı. Galatasaraylı yöneticilerin dün Hatayspor Yönetimi’ni arayarak resmi tekliflerini ilettikleri ancak henüz cevap alamadıkları dile getirildi.

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