Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!
31.08.2020 - 20:03 |

Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sakatlığıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sakatlığı 6-8 hafta sürecek Emre Akbaba, 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.

Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!
ABONE OL

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sakatlığıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

 "24 Temmuz Cuma günkü Antalyaspor maçının ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir."

Emre Akbaba, 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.

Detaylar birazdan...

Son dakika | Galatasaraydan Emre Akbaba açıklaması

Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü

Atakan Üner Beşiktaş'ta!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!
    Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!
  2. Ada Hegerberg hem kupa hem para kazanıyor!
    Ada Hegerberg hem kupa hem para kazanıyor!
  3. Galatasaray'ın rakibi Neftçi'de dikkat çeken özellik!
    Galatasaray'ın rakibi Neftçi'de dikkat çeken özellik!
  4. Son dakika | Mame Diouf, Hatayspor ile anlaştı!
    Son dakika | Mame Diouf, Hatayspor ile anlaştı!
  5. Tolunay Kafkas: "Ben oyunculara inanıyorum"
    Tolunay Kafkas: "Ben oyunculara inanıyorum" 



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’

Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’

Transfer haberleri | Mesut Özil'e çılgın teklif!

Transfer haberleri | Mesut Özil'e çılgın teklif!

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'den açıklama! "Tarihe geçecek bir maç olacak"

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'den açıklama! "Tarihe geçecek bir maç olacak"

Son dakika | Marsilya, Yuto Nagatomo resmen açıkladı!

Son dakika | Marsilya, Yuto Nagatomo resmen açıkladı!

Sıradaki Haber