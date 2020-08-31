Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sakatlığıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"24 Temmuz Cuma günkü Antalyaspor maçının ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir."

Emre Akbaba, 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.

Detaylar birazdan...

Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü