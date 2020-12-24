Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'dan Fatih Terim tepkisi!
24.12.2020 - 20:17 |

Son dakika - Galatasaray'dan Fatih Terim tepkisi!

PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 5 maçlık ceza sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takım, Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini duyurdu

Son dakika - Galatasaray'dan Fatih Terim tepkisi!
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maçlık cezaya tepki gösterdi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir." denildi. 

Cezanın düzeltilmesi için TFF Tahkim Kuruluna başvurulacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."

Son dakika - Galatasaraydan Fatih Terim tepkisi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'da Radamel Falcao gelişmesi! 'Her şey olabilir' demişti...
İsmail Kartal: “Geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yalçın'dan soyunma odası itirafı!
    Yalçın'dan soyunma odası itirafı!
  2. Rosier'den ayrılık sorusuna yanıt!
    Rosier'den ayrılık sorusuna yanıt!
  3. "İlk geldiğimden beri..."
    "İlk geldiğimden beri..."
  4. "Sakatlığım beni kısıtladı"
    "Sakatlığım beni kısıtladı"
  5. Galatasaray'dan Fatih Terim tepkisi!
    Galatasaray'dan Fatih Terim tepkisi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Fatih Terim için Mahmut Recevik'ten tepki!

Galatasaray'da Fatih Terim için Mahmut Recevik'ten tepki!

Trabzonspor'da Galatasaray hazırlığı!

Trabzonspor'da Galatasaray hazırlığı!

Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

Mecnun Otyakmaz: "Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz"

Mecnun Otyakmaz: "Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet