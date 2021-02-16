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16.02.2021 - 18:31 | | DHA

Son dakika - Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası hukuki işlem!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yapılan hukuki işlemler hakkında açıklamada bulundu.

Son dakika - Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası hukuki işlem!
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Galatasaray, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisi ve sonrasında gerçekleşen olaylarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Süper Ligde 6 Şubat 2021 tarihinde Ülker Stadyumunda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği riyakâr ve şark kurnazı ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanunun 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanunun 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin 6222 sayılı Kanunun 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir."

 

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