Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...
06.09.2020 - 14:16 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden "Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Galatasaraydan flaş açıklama Ndiaye...

 

 

 

Gökhan Dinç: Galatasaray yönetimi, transferde Fatih Terim’e hainlik ediyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...
    Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...
  2. Transfer Haberleri | Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralandı
    Transfer Haberleri | Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralandı
  3. Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladı
    Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladı
  4. Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de şoke eden protesto!
    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de şoke eden protesto!
  5. Transfer haberleri | Terim; Tolgay, Josef ve Mehmet Ekici'yi veto etti
    Transfer haberleri | Terim; Tolgay, Josef ve Mehmet Ekici'yi veto etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de 5 yabancı teknik adam çalışacak

Süper Lig'de 5 yabancı teknik adam çalışacak

Aytemiz Alanyaspor gençleşiyor

Aytemiz Alanyaspor gençleşiyor

Transfer haberleri | Beşiktaş, Roco'nun sözleşmesini feshetti! Karagümrük...

Transfer haberleri | Beşiktaş, Roco'nun sözleşmesini feshetti! Karagümrük...

Galatasaray Haberleri | Luyindama ve Marcao için yeni plan

Galatasaray Haberleri | Luyindama ve Marcao için yeni plan

Sıradaki Haber