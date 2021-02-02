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02.02.2021 - 23:16 | | Fanatik

Son dakika - Galatasaray'dan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'dan maç sonu İrfan Can Kahveci göndermesi geldi.

Son dakika - Galatasaray'dan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi
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Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i Onyekuru, Donk ve Mohamed'in golleriyle geçen Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı, zirve iddiasını sürdürdü. 90 dakikanın sona ermesiyle Sarı Kırmızılı ekipten flaş bir gönderme geldi.

Sarı Kırmızılı ekibin resmi twitter hesabından yapılan maç gönderisinde gol atan oyuncular kahve emojisiyle paylaşıldı.

Son dakika - Galatasaraydan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

Galatasaray'ın resmi twitter hesabından yapılan maç gönderisinde gol atan oyuncular kahve emojisiyle paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Başakşehir Kulübü, Fatih Terim'in 'İrfan Can Kahveci'yi istiyorum' açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Son dakika - Galatasaraydan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

 

Transferin son gününe kadar Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya geldi, milli futbolcu Sarı Lacivertli ekibe transfer oldu. Fenerbahçe de İrfan Can'ın imza töreninde gönderme yapmış, genç futbolcuya kahve içirmişti.

Son dakika - Galatasaraydan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

Son dakika - Galatasaraydan flaş İrfan Can Kahveci göndermesi

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