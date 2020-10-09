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09.10.2020 - 17:34 | | AA

Son dakika | Galatasaray'dan futbolcu maaÅŸlarÄ±yla ilgili açÄ±klama

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m futbolcularÄ±n alacaklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15 indirimli ÅŸekilde Ã¶dendiÄŸini duyurdu.Â

Son dakika | Galatasaray'dan futbolcu maaÅŸlarÄ±yla ilgili açÄ±klama
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m futbolcularÄ±n alacaklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15 indirimli ÅŸekilde Ã¶dendiÄŸini duyurdu.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n alacaklarÄ±nÄ± Kovid-19 pandemisinin getirdiÄŸi mÃ¼cbir sebeplerden Ã¶tÃ¼rÃ¼, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakat sonucunda yÃ¼zde 15 indirimli ÅŸekilde Ã¶demiÅŸtir. MaaÅŸÄ±nda yÃ¼zde 15 oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmeyen futbolcularÄ±n Ã¶demeleri de bu indirim uygulanarak yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Son dakika | Galatasaraydan futbolcu maaÅŸlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

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