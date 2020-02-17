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17.02.2020 - 14:41 |

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması...

Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ilgili açıklama yaptı.

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması...

Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikayetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

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