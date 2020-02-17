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17.02.2020 - 19:06 |

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray'da sakatlanan Lemina ile ilgili açıklama yapıldı. Gabonlu oyuncunun sağ üst arka adelesinde zorlama ve kanama olduğu tespit edildi. Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Son dakika | Galatasaraydan Lemina açıklaması Fenerbahçe maçında...

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