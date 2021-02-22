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22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'dan Muslera hamlesi! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray’a kurtarıcı gibi dönen Uruguaylı file bekçisiyle masaya oturulacak. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajeri Daniel Fonseca İstanbul’a davet edildi.

Son dakika - Galatasaray'dan Muslera hamlesi! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
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7 ay süren sakatlığının ardından Galatasaray kalesini yeniden teslim alan ve muhteşem bir dönüş yapan Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek.

Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. 7 ay süren sakatlığının ardından Galatasaray kalesini yeniden teslim alan ve muhteşem bir dönüş yapan Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek.
Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. Yeni kontrat için düğmeye basan sarı-kırmızılılar başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca’yı İstanbul’a davet etti. Sezon bitmeden sözleşmeyi yenilemeyi amaçlayan Galatasaray Yönetimi’nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Muslera’nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi.

Son dakika - Galatasaraydan Muslera hamlesi Menajeri İstanbula çağrıldı

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