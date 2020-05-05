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05.05.2020 - 15:06 | | İHA

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Galatasaraydan Mustafa Cengiz açıklaması

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