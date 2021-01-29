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29.01.2021 - 08:29 | | Sabah

Son dakika | Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif! 1 milyon euro artı takas

Galatasaray, performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatyaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu önerdi.

Son dakika | Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif! 1 milyon euro artı takas
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Bu sezon performansı ile göze batan isimlerden Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için G.Saray resmi teklifini yaptı.

22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.

Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 28 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.

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Son dakika | Galatasaraydan Ndayishimiye için resmi teklif 1 milyon euro artı takas

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