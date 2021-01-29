29.01.2021 - 08:29 | | Sabah
Son dakika | Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif! 1 milyon euro artı takas
Galatasaray, performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatyaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu önerdi.
Bu sezon performansı ile göze batan isimlerden Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için G.Saray resmi teklifini yaptı.
22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.
Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 28 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.