Son dakika | Galatasaray'dan Ndayishimiye için resmi teklif! 1 milyon euro artı takas

Bu sezon performansı ile göze batan isimlerden Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için G.Saray resmi teklifini yaptı.

22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.

Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 28 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.