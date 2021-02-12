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12.02.2021 - 00:20 | | Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL (DHA)

Son dakika - Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için UEFA hamlesi!

Tahkim Kurulu Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı. Galatasaray Kulübü ise Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verilen karara itiraz edecek ve oyuncunun haklarını korumak için gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak.

Son dakika - Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için UEFA hamlesi!
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Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda kara bağlandı ve oyuncuya 6 maçlık verilen ceza 3 maça düşürülürken, ayrıca oyuncunun da Karadeniz kulübüne 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL ödeme yapması kararlaştırıldı.

RİZESPOR'A 1 MİLYON 200 BİN EURO VE 500 BİN TL ÖDEME KARARI

Genç futbolcunun ve Galatasaray'ın UÇK'nın kararına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nun yönetiminde video konferans yoluyla hem Galatasaray hem Çaykur Rizespor hem de Oğulcan Çağlayan'ın vekillerinin de katıldığı oturumda gerçekleştirildi. Tahkim Kurulu sonrasında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Tahkim Kurulu oyuncuya verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı.

Son dakika - Galatasaraydan Oğulcan Çağlayan için UEFA hamlesi

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Galatasaray Kulübü ise Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verilen karara itiraz edecek ve oyuncunun haklarını korumak için gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak. Lehte bir karar alınamazsa Galatasaray Kulübünün Oğulcan'a ödeme konusunda yardım edeceği ve verilen cezayı paylaşacağı da belirtildi.

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