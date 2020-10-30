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30.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! 2 transfer birden...

Galatasaray ilk yarıyı en az kayıpla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın dönüşününyanı sıra ara transferde gerçekleşmesi beklenen Seri ve Onyekuru hamleleriyle şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor

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Erzurumspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray’da öncelikli hedef; ligin ilk yarısında zirve yarışından kopmayıp, devre arası dokunuşlarıyla şampiyonluğa ulaşmak olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılı takımda bu nedenle ilk yarı sonuna kadar puan kayıplarının en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınacak. İlk 6 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan kaybeden Cim-Bom’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim ilk yarıyı zirveden kopmadan tamamlamaları durumunda şampiyon olacaklarına inanıyor.

Bunun için de ilk yarı sonuna kadar takımdaki herkesten maksimum fayda alınmaya çalışılacağı belirtildi. Teknik patron Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi gelecekleri belirsiz olup yönetimin satmaya çalışacağı isimlerden en üst seviyede yararlanmanın hesaplarını yapıyor. İlk yarı sonunda ise zirveye yakın olmaları halinde Muslera’nın da kadroya dönecek olması, Seri ve Onyekuru hamleleriyle tüm taşların yerine oturacağı düşünülüyor. Bu üç isim ile beraber takımın sıkıntısının kalmayacağı ve daha iddialı hale geleceği belirtiliyor.

Galatasaray’ın bu hedef doğrultusunda ilk yarı bitene kadar her maça büyük bir konsantrasyon ve ciddiyetle çıkacağı belirtildi. Diğer taraftan ilk 6 hafta içinde Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi zorluk derecesi yüksek maçların oynandığına da dikkat çekildi.

Son dakika - Galatasaraydan şampiyonluk hamlesi 2 transfer birden...

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