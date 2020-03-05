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05.03.2020 - 18:33 | | DHA

Son dakika | Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Kulübü'den sponsorluk açıklaması geldi. Galatasaray, Türk Telekom ile olan sponsorluk anlaşmasının 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Açıklamada "Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşma yapıldığını ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020-2021 sezonu için sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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