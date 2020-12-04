Son dakika | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı’ya yüzde 100 zam

Taraftarların 'Cesur Yürek' diye seslendiği Taylan Antalyalı'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Taylan herkesin beğenisini kazandı.

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak. Yönetim Fatih Terim'le de görüştü.

Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.

SAKATLIK ŞOKU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın, günü tedbir amaçlı tedavi ile geçirdiği belirtildi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.