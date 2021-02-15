Son dakika - Galatasaray'dan zemin için açıklama!

Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun zemin durumu hakkında Galatasaray Televizyonu aracılığıyla bilgilendirme yaptı.

"Galatasaray camiasından özür diliyoruz"

Süper Lig’deki Galatasaray-Kasımpaşa maçında yoğun yağıştan ötürü etkilenen stadyumun zemini konusunda Murat Ersoy şu açıklamaları yaptı:

“Sözlerime bir özür ile başlamak zorundayım. Dün akşam Galatasaray’ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Biz de herkes gibi meteoroloji raporlarını takip ederek maç hazırlıklarına başladık. Kar yağışının geleceğini biliyorduk. Bu sebeple kar yağışının zemini etkilememesi için cuma günü akşamından sahanın üzerini kapattık. Maç sabahı 7.00’de gelerek stadyumu hazırlama işlemlerine başladık. Sabah 7.00 itibarıyla örtüyü kaldırdığımızda gayet güzel ve yeşil bir zemin vardı. Takdir edersiniz ki bir futbol sahası 7168 metrekaredir. Üzerine serdiğimiz branda yaklaşık 7200 metrekare civarında. Bunun üzerinde biriken kar eriyip su haline geliyor. Bunları temizlemek belirli bir zaman alıyor. Bu operasyon yaklaşık 4-5 saat kadar sürüyor.”

"Hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı"

“Maç saat 16.00’ya alındığı için biz de sabah 7.00’de çalışmalarımıza başladık. Tüm gün boyunca devam eden yağış, maçın oynamasını engellemeyecek şekilde gelişti. Hakemler yaptıkları kontrollerde de aslında maçın oynanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında maçı oynanması için gereken hazırlıklara devam ettik. 47 metre yukarıda, çatıda biriken karların temizlenmesi işlemini gerçekleştirdik. Bunun görüntüleri de elimizde var. Maç oynanırken buradaki karlar düşse ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Onları da maç öncesinde düşürdük. Düşen karlar da sahada olumsuz bir iz bıraktı. Gün boyunca yağan yağış sahayı yumuşattı. Yağışla birlikte saha çok olumsuz anlamda etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ortalama İstanbul’da 15-55 santimetre arasında kar tespit edildi. 15 santimetrelik bir yağışı ele aldığımızda bu ortalama saatte 100-150 kilogram arası bir yağışa denk geliyor. Çok ciddi bir yağış. Değişik bir yağış tipiydi. Bunları hiçbiri bahane değil elbette. Sadece ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Bir özür borcumuz var. Sahanın olumsuz etkilenmesiyle hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı."

"Erzurumspor maçına hazır olacak"

Galatasaray'ın Süper Lig’de iç sahada oynayacağı ilk maç olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında zeminin futbola hazır hale geleceğini söyleyen Murat Ersoy, “Dün oynanan maçtan sonra zeminin en çok etkilendiği bölgeyi daha fazla etkilenmemesi adına tekrar kapattık. Yağış iki gün daha devam edecek gibi görünüyor. Yağış bittikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. Ayın 27’sinde futbol oynanılabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki zeminle alakası olmayan, futbol oynanılabilir güzel bir futbol zemini göreceğiz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz.” şeklinde konuştu.