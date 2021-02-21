Son dakika - Galatasaray'dan Zorbay Küçük’e büyük tepki!

Önce penaltı itirazı

Galatasaray, Alanyaspor maçını yöneten hakem Zorbay Küçük’e iki önemli pozisyonda tepki gösterdi. 23. dakikada Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Cim-Bom penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi. VAR’da (Video Asistan Hakem) bulunan Emre Malok’tan da izleme önerisi gelmeyince, Küçük pozisyonu devam ettirdi.



Sonra Babacar kararı

İkinci itiraz ise Babacar’a verilmeyen “kırmızı kart” oldu. Alanyalı oyuncu, 32. dakikada, Luyindama’ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı gerekip gerekmediği üzerine ‘VAR’ ile iletişime geçti. Yapılan incelemenin ardından kırmızı gerekmediği sonucuna varıldı. Özellikle Fatih Terim, bu duruma büyük tepki gösterdi.