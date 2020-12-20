Son dakika - Galatasaray’ı yıkan Ndao transfer hedefini açıkladı! 3 büyükler...

CENGİZ MALGIR

Yıllık 130 bin dolar maaşla oynayan Senegalli futbolcu, her maça aynı motivasyon ile çıktığını söyledi, kimseyi kendine idol olarak kabul etmediğini ifade etti. 2022’de sözleşmesi sona erecek olan Alassane Ndao, İngiltere’ye gitmek istediğini dile getirdi

Fatih Karagümrük’ün Türk futboluna kazandırdığı bir yetenek Alassane Ndao... Kırmızı-siyahlı ekipte istikrar sembolü olarak dikkati çekse de, en son Galatasaray maçında takımının ilk golüne, ikinci golün de asistine imzasını koyarak kendini gösterdi.

Türkiye’yi istedi

Alassane, 23 yaşında, Senegal U23 Milli Takımı’nda kaptanlığa kadar yükselen bir isim... Senegal Ligi takımlarından AS Dakar Sacre Coeur’da yetişti. 4 sene burada forma giyen oyuncu, geçen sezonun ortasında, yani sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala menajer Doğan Ercan tarafından Karagümrük için ikna edildi. Ancak Fransız ekibi Olympique Lyon’un pilot takımı olmasından dolayı onu göndermek istemiyordu. Üstelik Lille de onunla ciddi bir şekilde ilgileniyordu.





Ancak onun para gibi bir derdi olmadı. Babası, Senegal’de büyük bir müteahhitti. Alassane, tercihini Türkiye’den yana kullandı ve Türkiye’ye geldi. Üstelik 6 ay oynamamayı göze alarak...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da gelir gelmez Ndao’ya 5 bin euro harçlık verdi ve futbol oynamayacağı süre içerisinde 2 bin 500 euro harçlık vermeyi vaat etti. Hemen antrenmanlara başlayan Senegalli futbolcu şu anda 130 bin dolar yıllık maaşla mücadele veriyor. Yani Galatasaray’da bazı oyuncuların birkaç maçlık maç başı parası kadar...







Şeyhine gönderme

Galatasaray karşılaşmasında takımını öne geçiren golü atan Alassane Ndao, kameraya doğru koştu, formasının altında bir fotoğraf ve “Modou Kara” yazısı vardı. Bizim için pek anlamı olmasa da, Senegalli oyuncu için bu ismin anlamı çok önemliydi. Çünkü Modou Kara, onu Müslüman olmaya ikna eden isimdi ve bu nedenle Alassane, şeyhine büyük saygı ve minneti vardı. Ailesinin yarısı Hristiyan olmasına rağmen, şeyhinin etkisiyle iyi bir müslüman olan Ndao, 5 vakit namazında... Türkiye’deki en büyük hobisi de, cami cami gezerek namaz kılmak...

Çaykur Rizespor karşısında iki gol atarak takımına üç puan kazandıran isim olan Alassane, Galatasaray karşısında da varlığını hissettirdi. Her maçın kendisi için aynı olduğunu dile getiren kırmızı-siyahlı futbolcu, “Galatasaray için ayrı bir motivasyonum yoktu. Çıkıp en iyisini başarmak için mücadele ettim ve çok şükür başardık” ifadesini kullandı.

Kimseyi idol olarak almadığını dile getiren Alassane Ndao, daha önce Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlar tarafından istense de, hedefini Türkiye olarak görmüyor. Üç büyüklere saygı duyduğunu ancak İngiltere’de Premier Lig’de oynamayı amaçladığını dile getiren Fatih Karagümrüklü oyuncu, Türkiye Ligi’ni eskiden beri takip ettiğini dile getirdi.

55 bin Euro’ya maloldu

Galatasaray’ı yıkan isim olan Alassane Ndao, Fatih Karagümrük’e 55 bin euroya maloldu. Bunu da FIFA belirledi. Senegal’de Dacar Sacre Coeur’la yollarını ayıran ve geçen sezon Karagümrük’e gelen 24 yaşındaki futbolcunun durumunu değerlendiren FIFA, Karagümrük’e bu transfer için 55 bin euro fatura çıkardı.

Mansız’ı unutamıyor!

Futbolu çok seven Alessane Ndao, Türkiye’nin Senegal’de en sevilen ülke olduğunu söylerken, 2002 Dünya Kupası için ayrı bir paragraf açıyor. İlhan Mansız’ın attığı golle Senegal’in elenmesine hep beraber ağladıklarını dile getiren Fatih Karagümrüklü futbolcu, “İlhan Mansız’ı sevmiyorum demeyeyim ama o günü unutamadım” diye konuştu.

Büyük balık yakaladı!

Alessane Ndao’nun Galatasaray karşısındaki performansı, “Büyük balık yakaladı” esprisine neden oldu. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın onu bulup getirmesi de, aynı espriyle karşılık buldu.

Emre Mor'un Copa del Rey'de Attığı Harika Gol