Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş'tan sürpriz Survivor açıklaması!
05.12.2020 - 02:56 |

Son dakika - Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş'tan sürpriz Survivor açıklaması!

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş sessizliğini bozdu. Tecrübeli isim Survivor iddialarını sosyal medyadan yalandı.

Son dakika - Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş'tan sürpriz Survivor açıklaması!
ABONE OL

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı

Son dakika - Galatasarayın eski antrenörü Hasan Şaştan sürpriz Survivor açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Türk kulüplerine şok! UEFA resmen açıkladı...

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri

    Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!
      Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!
    2. Japonya'dan "modernleştirilmiş Tokyo 2020" vurgusu
      Japonya'dan "modernleştirilmiş Tokyo 2020" vurgusu
    3. Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
      Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
    4. Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...
      Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...
    5. Mensah: "Deniz kenarında Türk çayı içeceğiz"
      Mensah: "Deniz kenarında Türk çayı içeceğiz"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Traktör ve Machine Sazi başkanlarından Beşiktaş'a ziyaret!

    Traktör ve Machine Sazi başkanlarından Beşiktaş'a ziyaret!

    Dünya şampiyonu Arzamasova'ya 4 yıl men cezası

    Dünya şampiyonu Arzamasova'ya 4 yıl men cezası

    Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji: 82-79

    Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji: 82-79

    TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in babası vefat etti

    TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in babası vefat etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet