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24.08.2020 - 09:49 |

Son dakika | Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali

Galatasaray, bugün Eyüpspor'la oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali
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Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk ekipte bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma iptal edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Son dakika | Galatasarayın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali

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