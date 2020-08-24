Son dakika | Galatasaray'ın Eyüpspor maçına koronavirüs iptali

Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk ekipte bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma iptal edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."