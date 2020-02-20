20.02.2020 - 16:40 |
SON DAKİKA | Galatasaray'ın galibiyet oranı değişti
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iddaa, sarı kırmızılı takımın galibiyet oranını yükseltti. 2.95 olan oran 3.30'a yükseltildi.
Dev derbi öncesi sürpriz karar... Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü oynanacak maç öncesi iddaa oranlarında değişikliğe gidildi.
Daha önce 2.95 olarak açıklanan Galatasaray galibiyeti 3.30'a yükseltildi.
Fenerbahçe'ye 1.85 verilirken beraberliğin oranı ise 3.10...
İşte oranlar
Fenerbahçe: 1.85
Beraberlik: 3.10
Galatasaray: 3.30
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