Son dakika | Galatasaray'ın gönderdiği Celil Yüksel şov yapıyor
Bu sezon Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer olan Celil Yüksel performansıyla büyük alkış topluyor. 22 yaşındaki oyuncu 7 maçta 2 gol 2 asitle takımına büyük katkı sağlıyor.
Celil Yüksel 22 yaşında... Bu sezon başında 1 milyon TL bedelle Galatasaray'dan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Kendisini Süper Lig'den takımlar istemesine rağmen genç oyuncu forma şansı bulacağı Adanaspor'u tercih etti.
7 maçta 2 gol 2 asist
Bu sezon Adanaspor formasıyla 7 maça çıkan çift yönlü orta sahaya toplamda 510 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda iki jeneriklik gol atan Celil Yüksel ayrıca 2 asistle oynadı. Celil'in skora katkısının yanı sıra saha içindeki performansı dikkat çekiyor.
2 kez haftanın 11'inde...
22 yaşındaki oyuncu 8. haftası oynanan TFF 1. Lig'de gösterdiği performans ile 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon küme düşme potasında yer alan Adanaspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Güney ekibi 12 puanla 7. sırada yer alıyor.