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01.11.2020 - 09:48 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray'ın gönderdiği Celil Yüksel şov yapıyor

Bu sezon Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer olan Celil Yüksel performansıyla büyük alkış topluyor. 22 yaşındaki oyuncu 7 maçta 2 gol 2 asitle takımına büyük katkı sağlıyor.

Son dakika | Galatasaray'ın gönderdiği Celil Yüksel şov yapıyor
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Celil Yüksel 22 yaşında... Bu sezon başında 1 milyon TL bedelle Galatasaray'dan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Kendisini Süper Lig'den takımlar istemesine rağmen genç oyuncu forma şansı bulacağı Adanaspor'u tercih etti.

7 maçta 2 gol 2 asist

Bu sezon Adanaspor formasıyla 7 maça çıkan çift yönlü orta sahaya toplamda 510 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda iki jeneriklik gol atan Celil Yüksel ayrıca 2 asistle oynadı. Celil'in skora katkısının yanı sıra saha içindeki performansı dikkat çekiyor.

2 kez haftanın 11'inde...

22 yaşındaki oyuncu 8. haftası oynanan TFF 1. Lig'de gösterdiği performans ile 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon küme düşme potasında yer alan Adanaspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Güney ekibi 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

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