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02.11.2020 - 08:29 | | Sabah

Son dakika | Galatasaray'ın ilk transferi Babel!

Katkısıyla teknik direktör Fatih Terim’in gözüne giren Hollandalı, gelecek sezon da kalmak için adım attı. Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, şimdiden 10 maçta sahaya çıktı. Tecrübeli hocanın forma vermeye devam edeceği Babel'in sözleşmesi de otomatik olarak devam edecek.

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Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi. Fatih Terim, sezon başında sol açıkta Arda'yı tercih ederken, yedek kalan Hollandalı oyuncu ise küsmedi ve ücretinde 3.6 milyon TL'yi bulan (375 bin Euro) indirimi de kabul etti. EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel, sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi.

Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu, artık Terim'in bankosu oldu.

Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda sol açıktan ileri uca kaydıracak. 2020-21 sezonunda 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. Terim, Babel'i oynatmaya devam edecek ve opsiyonu devreye girecek Hollandalı hücum oyuncusu, bir anlamda önümüzdeki sezonun ilk transferi olacak.

2.5 milyon euro

Yıllık 2.5 milyon euroya anlaşılan Babel'e 2 milyon euro da imza parası ödenmişti.

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