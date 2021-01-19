Son dakika - Galatasaray'ın Luyindama planı suya düştü! Everton çark etti...

Luyindama’nın derbideki kötü performansı planları bozdu. Devre arasında transfere kaynak yaratmak için Demokratik Kongolu stoperi satmayı planlayan Galatasaray Yönetimi, derbi sonrası zor durumda kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon sakatlığının da etkisiyle istenen performansı sergileyememesi ve piyasasının düşmesi, satışının ertelenmesini gündeme getirdi.

Beşiktaş karşısındaki performansı sonrası bu devre Luyindama’nın satış ihtimalinin azaldığı ve bu operasyonun başka bir transfer dönemine kayacağı belirtildi. Luyindama için önceden istekli olan İngiliz ekibi Everton’un devreden çıktığı iddia ediliyor.

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