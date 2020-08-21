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21.08.2020 - 14:46 |

Son dakika | Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İlk 5 maç...

Galatasaray'da hazırlık maçlarının programları netleşti.İşte sarı kırmızılı ekibin programı...

Son dakika | Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İlk 5 maç...
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Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da hazırlık maç programları da netleşti.

Sarı-kırmızılılar 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbulspor ile 31 Ağustos Pazartesi ise Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşısında verecek. Maçlar 3 ve 5 Eylül'de Türk Telekom'da...

24 Ağustos Eyüpspor
28 Ağustos İstanbulspor
31 Ağustos İstanbulspor
03 Eylül Gaziantep FK
05 Eylül Kasımpaşa

Son dakika | Galatasarayın rakipleri belli oldu İlk 5 maç...

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