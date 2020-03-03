03.03.2020 - 12:58 |
SON DAKİKA | Galatasaray'ın Sivas talebinin reddedildiği ortaya çıktı
Sarı kırmızılı takımın hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
NEVZAT DİNDAR - SKORER ÖZEL
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takım 2 hafta önce bu kritik karşılaşmanın saatinin 19.00'dan 16.00'a alınması yönünde TFF'ye başvurmuştu.
Yapılan başvurunun reddedildiği ortaya çıktı. Buna göre Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Mart Pazar günü belirlendiği gibi saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray son olarak Gençlerbirliği'ni, Sivasspor ise deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmişti.
Onyekuru'nun hikayesini izliyoruz...