SON DAKİKA | Galatasaray'ın Sivas talebinin reddedildiği ortaya çıktı

Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takım 2 hafta önce bu kritik karşılaşmanın saatinin 19.00'dan 16.00'a alınması yönünde TFF'ye başvurmuştu.

Yapılan başvurunun reddedildiği ortaya çıktı. Buna göre Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Mart Pazar günü belirlendiği gibi saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray son olarak Gençlerbirliği'ni, Sivasspor ise deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmişti.

Onyekuru'nun hikayesini izliyoruz...