Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı!
19.01.2021 - 12:26 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed, bugün oynayacakları El Gouna maçının kadrosuna alındı. 4 maçlık kadro dışı kalmasının ardından yeniden kadroya dönen Mostafa'nın sarı-kırmızılı takıma gitmek istediği belirtildi.

Son dakika | Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı!
ABONE OL

Mısır temsilcisinin, St. Etienne ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkaramaması sonrasında, 23 yaşındaki santrforun en ciddi talibi Galatasaray kaldı. Sarı-Kırmızılılar da Zamalek'e son teklifini yaptı ve cevabı beklemeye koyuldu.

Ligdeki son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan Mohamed, 2021 yılında hiç forma giyme şansı bulamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" dediği Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferde yapacağı iki takviyeden biri olacak gibi görünüyor.

BUGÜNKÜ MAÇIN KADROSUNDA

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed, bugün oynayacakları El Gouna maçının kadrosuna alındı. 4 maçlık kadro dışı kalmasının ardından yeniden kadroya dönen Mostafa'nın sarı kırmızılı takıma gitmek istediği belirtildi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Mostafa Mohamed'in Mısır ekibi Zamalek ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 23 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 2 maçta da golünü attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan flaş İrfan Can Kahveci hamlesi! Teklif ortaya çıktı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de beklenen son! İstanbul'dan ayrıldı...

Son dakika | Galatasarayın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı

Arteta: Mesut'u özleyeceğiz

 

Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil'in Londra'ya vedası...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Prekazi:
    Prekazi:
  2. Beşiktaş'tan 3 yıllık imza!
    Beşiktaş'tan 3 yıllık imza!
  3. Falcao açıklaması:
    Falcao açıklaması:
  4. Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
    Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
  5. Altınordu'da Metehan'a tam not
    Altınordu'da Metehan'a tam not



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı!

Son dakika | Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed kadroya alındı!

Antalyaspor, haftayı bay geçecek

Antalyaspor, haftayı bay geçecek

İtalyan devi Inter'in adı ve logosu değişiyor

İtalyan devi Inter'in adı ve logosu değişiyor

Bursaspor'da Burak Altıparmak şoku! Takımdan ayrılabilir...

Bursaspor'da Burak Altıparmak şoku! Takımdan ayrılabilir...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet