Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 2. Eleme Turundaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi oldu.

İkinci grupta seri başı olarak kuraya giren Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında, Neftçi (Azerbaycan), Locomotive Tiflis (Gürcistan), Maccabi Haifa (İsrail) / Zeljeznicar (Bosna Hersek) eşleşmesinin galibi yer alıyordu.

Kura sonrasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Karşılaşma tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

Beşiktaş ve Alanyaspor bir sonraki turda dahil kura çekimine dahil olacak, Sivasspor ise grup aşamasından başlayacak.

Neftçi Bakü'yü tanıyalım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan’da 17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan mücadele tek maç usulü olup kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak.

Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.

Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynayan Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eleyen Neftçi Bakü, ikinci tur vizesi aldı.

Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunan Neftçi, birinci haftası oynanan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazandı.

Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo başka takıma transfer olurken yine 7 golü bulunan Steven Joseph-Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor.

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