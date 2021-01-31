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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
31.01.2021 - 20:22 |

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes ve DeAndre Yedlin için resmi görüşmelere başladığını açıkladı. Yeni transfer Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Fernandes’in öğlene kadar İstanbul'da olacağı ve transferin tamamlanacağı öğrenildi. Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin ise İstanbul'a geldi.

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

Gedson Fernandes'in testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Son dakika - Galatasarayın yeni transferi Gedson Fernandesin koronavirüs testi pozitif çıktı

Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı. 

"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Gedson'a 6 ay için 500 bin euro
Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Gedson'u 6 aylığına kiraladı. Gedson'a 650 bin euro, kulübüne ise 500 bin euro ödenecek.

 

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