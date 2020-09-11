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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da! KAP'a bildirildi
11.09.2020 - 15:58 | | DHA

Son dakika | Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da! KAP'a bildirildi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Celil Yüksel TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp transferin 900 bin lira karşılığında gerçekleştiğini KAP'a bildirdi.

Son dakika | Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da! KAP'a bildirildi
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Dün Adanaspor'a imza atan teknik direktör Fatih Akyel ilk transferini Galatasaray'dan yaptı.

 

Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."

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