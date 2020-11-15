Son dakika - Galatasaraylı Ryan Babel koronavirüs şüphesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

Hollanda Milli Takımı, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı

Bosna Hersek maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.