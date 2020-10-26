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26.10.2020 - 13:38 | | Sporx

Son dakika | Galtier'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Galtier dün gece oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde olay sözler sarf eden Burak Yılmaz için "Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi.

Son dakika | Galtier'den Burak Yılmaz açıklaması
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Nice maçında başarılı performansını golle taçlandıran Burak Yılmaz, dün akşam 79. dakikada yerine Xeka'ya bıraktı. Bu karardan hoşnut olmayan tecrübeli golcü yedek kulübesinde olay sözler sarf ederek kameraya yakalanmıştı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den flaş açıklama geldi.

'Burak hırsını kaybetmemiş'

Tecrübeli teknik direktör Burak Yılmaz'ın gerçek bir golcü olduğunun altını çizerken, "Kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi.

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