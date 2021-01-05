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05.01.2021 - 10:33 | | TRTSpor

Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrük'te!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

1991 doğumlu Arjantinli defans oyuncusu 2019 yılında Estudiantes'ten Trabzonspor'a transfer olmuştu. Oyuncu için 800 bin € bonservis ödeyen Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 3, Türiye Kupası'nda da 1 maça çıkan futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrükte

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