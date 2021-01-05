Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

1991 doğumlu Arjantinli defans oyuncusu 2019 yılında Estudiantes'ten Trabzonspor'a transfer olmuştu. Oyuncu için 800 bin € bonservis ödeyen Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 3, Türiye Kupası'nda da 1 maça çıkan futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.