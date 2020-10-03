Son dakika | Gaziantep FK yönetimi Sumudica için toplandı!

Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor beraberliği sonrası statta dans eden Marius Sumudica’nın geleceğini değerlendirmek için toplandı. Rumen hocanın görevine son verilme ihtimali de bulunuyor. Ancak taraftarlar, Sumudica’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAŞANMIŞTI?

Maçın son dakikasında 1-0 geride giren Gaziantep FK, uzatma bölümünde VAR incelemesi sonrası penaltı kazanmıştı. Sumudica ise bu dakikada itirazları sonrası kırmızı kart görmüştü. Penaltının gole çevrilmesi ve maçın 1-1'lik beraberlikle neticelenmesi sonrası Marius Sumudica, tribünde dans etmişti, adeta göbek atmıştı. Sumudica'nın bu hareketleri Trabzonspor cephesinde büyük tepki toplamıştı.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Bence o değerlendirilecek adam değil. Onunla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Bir takımın teknik direktörü denilecek bir şahsiyet, kişilik değil. O problemi Gaziantep başkanı ve yönetiminin çözmesi lazım. Benim çözeceğim problem değil” ifadelerini kullanmıştı.

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