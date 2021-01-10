Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Son dakika - Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!
10.01.2021 - 18:10 |

Son dakika - Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika - Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Son dakika - Gaziantep FKda Sumudica ile yollar ayrıldı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'den 15 milyon euroluk karar! Mesut Özil...

 

Konyaspor cephesi ağır zeminden şikayetçi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki!
    Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki!
  2. Okan Buruk'tan İrfan Can cevabı!
    Okan Buruk'tan İrfan Can cevabı!
  3. Sumudica ile yollar ayrıldı!
    Sumudica ile yollar ayrıldı!
  4. Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta tur atladı!
    Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta tur atladı!
  5. Dan Petrescu resmen açıklandı
    Dan Petrescu resmen açıklandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!

Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!

Atılay Canel: Bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi

Atılay Canel: Bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi

Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek

Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifa etti

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifa etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet