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15.11.2020 - 14:10 | | GAZİANTEP (AA) -

Son dakika | Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Son dakika | Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve idari personelin Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Gaziantep FKde 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

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