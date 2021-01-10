Son dakika - Gaziantep'te Sumudica ile sözleşme krizi!

Gaziantep’te tüm gözler teknik direktör Marius Sumudica ve sözleşme belirsizliğine çevrildi.

Sumudica, Sivasspor maçı sonrası kulübün kendisine yüzde 10’luk indirim teklifiyle geldiğini söyleyerek, “Bu şehir ve taraftar bilsin, maçtan önce bana yeni kontrat teklif edildiği söylendi. Bu doğru değil. Başkanımızla bir toplantı yaptık. Benden yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Başkanımız bu primleri oyunculara veriyorsun, kulübe neden vermiyorsun dedi. Maaşa ilave olarak 80 bin euro vereceklerini söylediler. Ben yabancı bir ülkeye 8 kişilik ekiple geldim. 80 bin 8’e bölünecek. Maaşım 600 bin euro. Bunu da tüm Türkiye bilsin. Türkiye’de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor” dedi.

Bunun üzerine Sumudica’nın açıklamalarını kabul etmeyen Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bizim Sumudica’ya toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon euro. Şu an 1.6 milyon euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme diyor. Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz Sumudica’nın bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz” yanıtını verdi.

‘Cebinde parası yok mu?’

Marius Sumudica ile gazeteciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Rumen çalıştırıcı ilk olarak “Bu takım küme mi düşüyor. Bu takımın olduğu yerin mükafatı bu mudur? Maaş indirimi mi? Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz?” diye gazetecilere soru yöneltti.

Bu soru üzerine muhabirler, “Kabul etmezdik” dedi. Durmayan Sumudica, “Eşimi arayacağım da bana biraz para göndersin” diye söyleyince gazeteciler, “Hocanın şu anda cebinde parası yok mu” diye tercümanına sordu. Gaziantep tercümanı şaşırarak, “Bilmiyorum var mı yok mu. Parası vardır var olmasına da” yanıtını verdi.

Resmi açıklama

Marius Sumudica’nın Rumen basınına Sivasspor maçından önce yaptığı, “Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan’a gidebilirim. Çok büyük bir para teklif ettiler ve bunu öylece reddedemezdim” açıklaması ses getirdi.

Bunun üzerine Gaziantep kulübünden Sumudica’ya teklif götürüldüğüne dair resmi açıklama yapılarak, “Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

VAR sitemi

Mücadelenin 57. dakikasında Gaziantep’te rakip ceza sahasında yerde kalan Kenan Özer için penaltı beklendi. Ancak VAR odasında yapılan kontroller sonrasında pozisyonda penaltı olmadığı ve korner kararı çıktığı belirtildi. Bunun üzerine kırmızı-siyahlı kulüp sosyal medya üzerinden sitem edip tepki gösterdi. ‘Yorum VAR’mı’ başlığıyla penaltı pozisyonunun fotoğrafları yayınlandı. Kulüp maçın skorunu yayınlarken de hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun fotoğrafını koyarak tepkisini devam ettirdi.