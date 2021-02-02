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02.02.2021 - 14:51 |

Son Dakika | Gedson Fernandes taburcu edildi

Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'e yapılan iki koronavirüs testinin de negatif çıktığını ve öğle saatlerinde taburcu edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'e yapılan iki koronavirüs testinin de negatif çıktığını ve öğle saatlerinde taburcu edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika | Gedson Fernandes taburcu edildi

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