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07.01.2021 - 09:16 | | SABAH

Son dakika gelişmesi | Galatasaray Omar'ın lisansı askıya alıyor

Süper Lig devi Galatasaray yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'in lisansını askıya alıyor.

Son dakika gelişmesi | Galatasaray Omar'ın lisansı askıya alıyor
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Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak. Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."

AÇIKLAMA GELDİ
Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika gelişmesi | Galatasaray Omarın lisansı askıya alıyor

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