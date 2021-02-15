Son dakika - Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var



Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak. Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.

Son kayıp Oğuzhan

Kartal’da Gençlerbirliği maçı öncesi eksikler listesine Oğuzhan Özyakup da eklendi. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren yıldız futbolcunun sağ alt baldırında birinci derece zorlanma belirlendiği açıklandı. Tedavisine başlanan Oğuzhan maç kadrosunda yer almadı. Milli oyuncunun yanı sıra cezalılar Vida ve N’Sakala ile sakatlıkları bulunan Montero ve Rıdvan da İstanbul’da bırakıldı.