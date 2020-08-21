Son dakika | Gençlerbirliği Johansson'u transfer etti

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Transfer çalışmalarını sürdüren takımımz Mattias Johansson’u kadrosuna kattı. Futbola İsveç ekibi Kalmar’da başlayan Johansson, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos’a transfer oldu. Üç sezon boyunca Panathinaikos’ta görev yapan İsveçli sağ bek, bugün kendisini iki yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

Mattias Johansson’un imza töreninin ardından başkanımız Murat Cavcav, bu sezonki dördüncü transferimizi yaparak eksik bir mevkiyi daha doldurduklarını dile getirdi ve anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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